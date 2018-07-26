Brunson'ın avukatı: Trump bu gelişmede kritik bir rol oynadı

İngiliz Financial Times gazetesi, İzmir'de yargılanan Amerikalı pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine sayfalarında yer verdi. Gazete, kararın, gergin bir dönemden geçen Türk-Amerikan ilişkilerinde ilerleme sağlanması umudunu artırdığını yazdı.

Financial Times'ın iç sayfalarındaki haber, gazetenin Ankara'daki Türkiye muhabiri Laura Pitel'in imzasını taşıyor. Haberde, mahkemenin sağlık gerekçeleriyle 2 yıldır hapiste bulunan evangelist pastörün evine dönmesine izin verdiği belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesini memnunmiyetle karşıladıklarını ancak bu bu adımı yeterli bulmadıklarını açıklamıştı.

We welcome long overdue news that Pastor Brunson has been moved from prison to house arrest in #Turkey, but it is not enough. We have seen no credible evidence against Mr. Brunson, and call on Turkish authorities to resolve his case immediately in a transparent and fair manner. pic.twitter.com/So2A4hfinZ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 25 Temmuz 2018

Avukat Sekulow: Kritik önemde bir ilk adım

Brunson'ın Amerikalı avukatı Jay Sekulow'a göre ise pastörün tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi, ABD'ye dönüşüne izin verilmesi öncesi atılmış "kritik önemde bir ilk adım".

Financial Times'taki haberde, Sekulow'un ABD Başkanı Donald Trump'ın da avukatı olduğu, başkanın son gelişmede "kritik bir rol" oynadığını söylediği vurgulanıyor. Haberde aktarlan bir diğer gelişme de, Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası Halkbank hisselerinin yüzde 12 değer kazanması.

20 yıldan uzun süredir Türkiye'de yaşayan 50 yaşındaki Andrew Brunson, Ekim 2016'da tutuklandı. Andrew Brunson savcılarca "terör örgütleriyle işbirliği yapmak" ve "Türkiye'yi bölmek için çalışmak" ile suçlandı. Brunson hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Pastörün 35 yıl hapsi isteniyor.

"Bir papaz da sizde var"

Financial Times'taki haberde, Brunson'ın durumunun ABD'de Hristiyan sağı bir araya getirdiği kaydediliyor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl, iadesi istenen Fethullah Gülen'e atıfla söylediği şu sözler hatırlatılıyor:

"Diyorlar ki, 'Filanca papazı bize verin'. Bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin, bizde size onu, yapalım yargıda şeyini size verelim"

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Amerikalı yetkililer bu söylemi "rehin diplomasisi" olarak nitelendiriyor ve ikilinin takas edilmesi ihtimalini reddediyor. Ancak Şubat ayında iki ülke ilişkilerini uçurumun eşiğinden çıkarmak için yeni bir girişim başlattı. Görüş ayrılıklarının tartışılarak çözüme kavuşturulması için bir dizi komite oluşturuldu...

"Mahkemenin dün aldığı karar ise Sayın Brunson'ın avukatlarını dahi şaşırttı. ABD ile Türkiye arasındaki gerginliğin Türk ekonomisi için bir risk oluşturduğunu gören diplomatlar ve yabancı yatırımcılar, şimdi son gelişmenin taraflar arasında buzların büyük oranda erimesinin başlangıcı olmasını umuyor.

"Bununla birlikte bazı uzmanlar temkinli olunması gerektiği görüşünde. Amerikan Kongresi'nin son dönemde gerek Sayın Brunson, gerek tutuklu diğer Amerikan vatandaşlarının ve konsolosluk personelinin durumu ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması konularında Ankara üzerinde baskıyı artırmaya yönelik adımlar attığını hatırlatıyorlar"

Schenkkan: Brunson'ı hapse atmak ciddi bir gaftı

Financial Times'taki haber, Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un Türkiye uzmanı Nate Schenkkan'ın yorumuyla noktalanmış:

"Brunson'ı hapse atmak ciddi bir gaftı. Çünkü Kongre'nin gelişmeleri çok daha derin bir şekilde değerlendirmesinin kapısını açtı. Şimdi bu süreç başlamış durumda ve sadece Brunson ile durdurulamaz"