Brunson'ın avukatı: Trump bu gelişmede kritik bir rol oynadı

İngiliz Financial Times gazetesi, İzmir'de yargılanan Amerikalı pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine sayfalarında yer verdi. Gazete, kararın, gergin bir dönemden geçen Türk-Amerikan ilişkilerinde ilerleme sağlanması umudunu artırdığını yazdı.

Financial Times'ın iç sayfalarındaki haber, gazetenin Ankara'daki Türkiye muhabiri Laura Pitel'in imzasını taşıyor. Haberde, mahkemenin sağlık gerekçeleriyle 2 yıldır hapiste bulunan evangelist pastörün evine dönmesine izin verdiği belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesini memnunmiyetle karşıladıklarını ancak bu bu adımı yeterli bulmadıklarını açıklamıştı.

We welcome long overdue news that Pastor Brunson has been moved from prison to house arrest in #Turkey, but it is not enough. We have seen no credible evidence against Mr. Brunson, and call on Turkish authorities to resolve his case immediately in a transparent and fair manner. pic.twitter.com/So2A4hfinZ