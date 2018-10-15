'Brunson krizi'nin sona ermesinin ardından piyasalarda durum ne?

ABD’li rahip Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıl cezaevinde, daha sonra da ev hapsinde kalmasının ardından cuma günü 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak serbest bırakılmasının ardından Ankara ile Washington arasındaki 'krizin' şimdilik de olsa sona erdiği beklentisi piyasaları olumlu etkiledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Brunson'ın serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'yle ilişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım" ifadelerini kullanmasının piyasaları pozitif etkilediği yorumunda bulunuyor.

Dolarda ve Euro'da son durum ne?

Brunson'ın serbest bırakılması ardından düşüşe devam eden dolar/TL, yeni haftaya 5.82 seviyelerinde başladı. Önceki haftayı 6.10 seviyesinin üzerinde tamamlayan dolar/TL geçen hafta boyunca Brunson'ın serbest bırakılabileceği ve bu sürecin ABD-Türkiye ilişkilerini olumlu etkileyeceğine yönelik beklentilerle aşağı yönlü bir seyir izledi.

Cuma günü her iki yönlü dalgalanan dolar/TL, karar öncesinde 17 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.8310'a kadar geriledikten sonra kapanışta 5.90 seviyelerinde yer aldı. Kur bugünse 5.8180 seviyelerine kadar indi. Euro/TL ise 6.7440 seviyelerinde.

Borsa İstanbul haftaya pozitif başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,71 değer kazanarak 97.346,96 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 689,54 puan ve yüzde 0,71 artışla 97.346,96 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi de yüzde 0,74 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile ulaştırma oldu.

Cuma günü 93.400-97.200 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 değer kazancıyla 96.657,42 puandan tamamladı.