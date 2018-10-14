Brunson ile görüşen Trump, Erdoğan'a teşekkürünü yineledi, "İlişkilerde eskiye döneceğiz" dedi!

ABD Başkanı Donald Trump, İzmir’de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalmasının ardından ev hapsine alınan ve 12 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı kaldırılarak serbest bırakılan rahip Andrew Craig Brunson'ı Beyaz Saray'da kabul etti. Basına açık şekilde gerçekleşen görüşmede Trump, Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti, Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Türkiye’yle bir anlaşma yapılmadığını söyledi, ikili ilişkilerde normalleşme sinyali verdi.

"Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz. Şu anda Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var" ifadelerini kullanan Trump, "Uzun zamandır müzakere ettik, kesinlikle fidye ödemeyeceğimizi söyledik. Serbest bırakılmazsa çok kötü şeyler olacak dedik. Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. Bu olayın daha önce çözülmemiş olmasına çok şaşırdım" diye konuştu.

Erdoğan'ın "Türk yargısı kararı bağımsız bir şekilde verdi" açıklamasına rağmen Cumhurbaşkanı'na teşekkürünü yineleyen Trump, "Türkiye için de kolay bir durum değildi. Erdoğan’a bunu mümkün kıldığı için teşekkür ediyorum. Onun için de kolay değildi" açıklamasında bulundu.

Trump, Brunson'un serbest bırakılmasının zamanlamasına dair bir soru üzerine "Ekonomi karmaşık bir durum, bu tamamen rastlantısal olaylar. Dünyanın bazı bölgelerinde yaşananları biliyorsunuz. bunun tamamen rastlantı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Brunson ise Trump'ın "Bir daha Türkiye'ye gider misin diye sormak istemiyorum" sözlerine "25 yıldır orada yaşıyoruz, Türkiye'yi ve Türk insanlarını seviyorum" karşılığını verdi. Brunson'ın sözlerinin ardından ABD Başkanı Trump da "Türk halkı büyük bir halk, bunu biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'daki görüşmeye Brunson'ın ailesi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

Uçağı akşam saatlerinde ABD'ye indi

İzmir'de, 'FETÖ' ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü. Brunson'u ABD'ye getiren askeri uçak Marryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Brunson'ı havalimanında yetkililer karşıladı. Brunson daha sonra Başkan Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geçti.