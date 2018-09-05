Brunson iddianamesini hazırlayan savcının görev yeri değişti

İzmir Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusunda, kritik soruşturmaları yürüten terör savcılarının görev alanlarının değiştirildiği öğrenildi. Görev yeri değiştirilenler arasında ABD ile gerilim yaşanmasına neden olan rahip Andrew Brunson'ın iddianamesini yazan savcı Berkant Karakaya'nın da olduğu belirtildi.

Brunson iddianamesini yazan savcı bilişim suçlarına

Odatv'nin iddiasına göre, yeni yapılan değişikliklerde en dikkat çekici olan, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan rahip Brunson iddianamesini yazan terör ve örgütlü suçlar savcısı Berkant Karakaya oldu.

Brunson iddianamesini yazan Savcı Karakaya, terör ve örgütlü suçlar savcılığından alınarak Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı'nda görevlendirildi.

Önemli bir değişiklik daha

İzmir'deki önemli ‘FETÖ’ soruşturmalarını yürüten, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olan İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.