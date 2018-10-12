Brunson davasındaki karar sonrasında Dolar/TL'de son durum ne?

Sabah ilk işlemlerde 5.83 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, yeniden yükselişe geçerek 5.9866 seviyesine kadar yükseldi. Rahip Brunson davasında kararın açıklanmasının ardından dolar 5,95 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6,87'den alıcı buluyor.

Savcı'nın Brunson hakkında adli kontrolün kaldırılması talebinde bulunduğu sıralarda (TSİ 15.40) dolar, 5.86 seviyesindeydi.

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Bu seviyeden yeniden yönünü yukarı çeviren kur, 5.9866 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.96 seviyesinde yer aldı. Euro/TL yüzde 0.5 artışla 6.9120'den işlem görüyor.

Dünya'nın aktardığına göre analistler, ABD'li din adamı Andrew Brunson'ın davasına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ABD'de eylül ayı ithalat fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi ekim ayı tüketici güven endeksi ve Euro Bölgesi ağustos ayı sanayi üretimi verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5.90'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 5.75 ve 5.50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.