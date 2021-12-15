Spor Toto Süper Lig'de Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardındanBeşiktaş’ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor.

Bu konuda önemli bir toplantı düzenleyen Beşiktaş Yönetim Kurulu adına konuşan Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, listelerinde 7-8 ismin olduğunu belirtirken, Bruno Pinheiro'nun da adaylardan birisi olduğunu açıklamıştı. Siyah-beyazlı ekip, Portekizli teknik direktörle anlaşma sağladı.

Bruno Pinheiro kimdir?

1976 Portekiz doğumlu olan Bruno Pinheiro, kariyerinin büyük bir bölümünü Portekiz, Katar ve Belçika'da çeşitli alt yaş gruplarında antrenör olarak geçirdikten sonra en ciddi serüvenine Haziran 2020'de başına geçtiği Portekiz 2. Ligi ekibi Estoril ile başladı.

Geçtiğimiz sezon Estoril'i 2. Lig'den en üst lig olan Primeira Liga'ya çıkaran Pinheiro, bu sezon da takımıyla beraber formunu sürdürdü. 14 haftası geride kalan ligde takımı ile 6 galibiyet ve 6 beraberlik alan Pinheiro'lu Estoril, topladığı 24 puanla 5. sırada ve Avrupa Kupaları potasında yer alıyor.