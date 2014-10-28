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Spor

Bruno Alves'le ipler koptu; artık antrenmana bile çıkmıyor

Fenerbahçe camiasının büyük tepkisini çeken Bruno Alves gitti gidiyor

28 Ekim 2014 09:26

Galatasaray maçında gördüğü kırmızı karttan sonra ipi çekilen Bruno Alves, herhangi bir sakatlığı olmamasına karşın Fenerbahçe'nin dün akşamki idmanına çıkmadı. 9 aydır büyük hevesle gittiği Jiu-Jitsu antrenmanlarına da katılmayan Portekizli yıldız, kulüp bulduğu an Fenerbahçe'den ayrılacak.

Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Fenerbahçe camiasının büyük tepkisini çeken Bruno Alves gitti gidiyor.

Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet’teki haberine göre, Başkan Aziz Yıldırım'ın tüm takım arkadaşlarının gözü önünde 'Ocak ayından sonra Selçuk Şahin'le ikisi bizimle olmayacak" dediği Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'nin dün akşam yaptığı antrenmana katılmadı.

Teknik direktör İsmail Kartal'dan özel izin alarak idmana çıkmayan Bruno Alves'in, yaklaşık 9 aydır büyük bir hevesle katıldığı Jiu-Jitsu antrenmanlarına da gitmediği belirtildi.

Sarı lacivertli takımı kafasında büyük ölçüde bitiren Alves'in, kulüp arayışını hızlandırdığı ve mümkün olan en kısa sürede Fenerbahçe'den ayrılmak istediği öğrenildi.

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