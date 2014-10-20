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Spor

Bruno Alves’e ceza yolda

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Bruno Alves için Fenerbahçe Yönetimi'nin 50 Bin dolar ceza keseceği öğrenildi

20 Ekim 2014 20:27

Galatasaray- Fenerbahçe derbisin’de, Galatasaraylı futbolcu Blerim Dzemaili’ye yaptığı sert hareket nedeniyle gördüğü gereksiz kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Bruno Alves’i Fenerbahçe yönetimi’nin 50 bin dolar para cezası ile cezalandıracağını iddia edildi.

DHA’da Uğur Demirkırdı’nın haberine göre, Bruno Alves kırmızı kart gördüğü için, Fenerbahçe yönetimi yenilginin sebebini Alves’te buluyorlar. Yönetim normal şartlarda gereksiz kırmızı kart gören futbolcuya 25 bin dolar ceza keserken, bu rakam Alves için 50 bin dolar olarak belirlendiği öğrenildi.

 

 

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