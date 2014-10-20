Bruno Alves’e ceza yolda

Galatasaray- Fenerbahçe derbisin’de, Galatasaraylı futbolcu Blerim Dzemaili’ye yaptığı sert hareket nedeniyle gördüğü gereksiz kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Bruno Alves’i Fenerbahçe yönetimi’nin 50 bin dolar para cezası ile cezalandıracağını iddia edildi.

DHA’da Uğur Demirkırdı’nın haberine göre, Bruno Alves kırmızı kart gördüğü için, Fenerbahçe yönetimi yenilginin sebebini Alves’te buluyorlar. Yönetim normal şartlarda gereksiz kırmızı kart gören futbolcuya 25 bin dolar ceza keserken, bu rakam Alves için 50 bin dolar olarak belirlendiği öğrenildi.