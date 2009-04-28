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Dünya

Bruni'nin çalınan fotoğrafları skandal yaratır mı?

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkzoy'nin eşi eski manken ve şarkıcı Carla Bruni'nin özel fotoğrafları çalındı

28 Nisan 2009 03:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkzoy'nin eşi eski manken ve şarkıcı Carla Bruni'nini özel fotoğraflarının çalındığı bildirildi.

RTL radyosu, Carla Bruni'nin eski sevgilisi ve çocuğunu babası Raphael Enthoven'in erkek kardeşinin Paris'teki evine hırsız girdiğini ve değerli eşyalarla birlikte dizüstü bilgisayarın çalındığını duyurdu.

Carla Bruni - FOTOGALERİ

Radyo, Bruni'nin eski kayınbiraderinin, dizüstü bilgisayarında Bruni'nin çok sayıda özel fotoğrafının bulunduğunu bildirdi.

Bruni'nin eski kayınbiraderinin polise başvurarak şikayette bulunduğu ve şu anda resmi bir ziyaret için İspanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Carla Bruni'yi fotoğrafların basına sızması ile ortaya çıkabilecek olası bir skandal karşısında uyardığı bildirildi.

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