Bruni'nin çalınan fotoğrafları skandal yaratır mı?

RTL radyosu, Carla Bruni'nin eski sevgilisi ve çocuğunu babası Raphael Enthoven'in erkek kardeşinin Paris'teki evine hırsız girdiğini ve değerli eşyalarla birlikte dizüstü bilgisayarın çalındığını duyurdu.Radyo, Bruni'nin eski kayınbiraderinin, dizüstü bilgisayarında Bruni'nin çok sayıda özel fotoğrafının bulunduğunu bildirdi.Bruni'nin eski kayınbiraderinin polise başvurarak şikayette bulunduğu ve şu anda resmi bir ziyaret için İspanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Carla Bruni'yi fotoğrafların basına sızması ile ortaya çıkabilecek olası bir skandal karşısında uyardığı bildirildi.