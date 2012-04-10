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Brunei ile Türkiye arasında vizeler kalktı

AB Bakanı Egemen Bağış Twitter hesabından "Brunei Sultanı Anıtkabir ziyareti ve müzesinden etkilendi. Sayın Abdullah Gül ile vizeleri kaldırma ve elçilik açma kararını duyurdular" şeklinde duyurdu

10 Nisan 2012 16:34

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Brunei Darüsselam Sultanı Hasan El-Bulkiye Muiziddin Va'dulah'ı resmi törenle karşıladı.

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törende, Brunei Sultanı top atışıyla karşılandı. Brunei Sultanı, tören kıtasını Türkçe “merhaba asker” diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Gül ve Sultan Hasan El-Bulkiye, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Brunei Sultanı'nı karşılama töreninde TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da hazır bulundu.

 

Brunei Sultanı, Anıtkabir'i ziyaret etti

 

Brunei Darüsselam Sultanı Hasan El-Bulkiye Muiziddin Va'dulah, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Brunei Sultanı Va'dullah, ziyaret sırasında Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Va'dullah saygı duruşundan sonra da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

 

İki ülke arasında vizeler kalktı

 

Brunei Sultanı'nın Ankara'daki temasları sırasında iki ülke arasında vizelerin kaldırılması yönünde karar alındı. Bakan Egemen Bağış, kararı Twitter'daki hesabından duyurdu.

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