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Spor

Bruma'nın talipleri artıyor

Geçen sezonu İspanya'da kiralık geçiren Portekizli oyuncu için Monaco'nun girişimde bulunduğu ileri sürüldü

10 Haziran 2016 21:32

Real Sociedad'la olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönen Portekizli futbolcu Bruma için Monaco devreye girdi. Fransız devinin, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için sarı-kırmızılılarla görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın sezon başında La Liga takımlarından Real Sociedad'a satın alma opsiyonlu kiraladığı, ancak İspanyol takımının opsiyonu kullanmayarak geri yolladığı Bruma'ya yeni talip çıktı.

Sarı-kırmızılıların iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak istediği 21 yaşındaki futbolcu için Fransa'nın Monaco takımıyla görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Monaco'nun yanı sıra, Sevilla ve Ajax'ın da Portekizli genç yıldız için nabız yokladığı öğrenildi.

Foot Mercato'nun haberine göre, Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in, Portekizli genç futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ve Fransız yönetimine Bruma'nın transfer edilmesi için tam yetki verdiği öne sürüldü.

 

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