T24 LogoT24 Logo
Spor

Bruma'nın sözleşmesi uzatılıyor; 40 milyon Euro'ya serbest kalacak

Galatasaray yönetimi, Bruma'nın yıllık 1.2 milyon Euro olan maaşını 2 milyonun üstüne çekecek

07 Kasım 2016 16:26

Galatasaray, son dönemlerde takımın adeta tek başına sırtlayan Bruma'nın sözleşmesini uzatmak üzere harekete geçti.

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından harekete geçen yönetim, 1.5 senelik sözleşmesi kalan Portekizli futbolcu ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Catio Balde, milli maç arasında İstanbul'a gelerek yönetim ile masaya oturacak.

Takımın en önemli patlama gücü olmasına karşın senelik 1.2 milyon Euro alan başarılı futbolcu, 2 milyon Euro barajını geçecek.

Maaşı ikiye katlanacak olan Bruma ile en az 4 senelik bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Sözleşmesine “40 milyon Euro'ya serbest kalır” maddesi eklenecek ve genç futbolcunun da önü açılacak.
 

ETİKETLER

GalatasarayBrumasözleşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24