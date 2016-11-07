Bruma'nın sözleşmesi uzatılıyor; 40 milyon Euro'ya serbest kalacak

Galatasaray, son dönemlerde takımın adeta tek başına sırtlayan Bruma'nın sözleşmesini uzatmak üzere harekete geçti.

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından harekete geçen yönetim, 1.5 senelik sözleşmesi kalan Portekizli futbolcu ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Catio Balde, milli maç arasında İstanbul'a gelerek yönetim ile masaya oturacak.



Takımın en önemli patlama gücü olmasına karşın senelik 1.2 milyon Euro alan başarılı futbolcu, 2 milyon Euro barajını geçecek.



Maaşı ikiye katlanacak olan Bruma ile en az 4 senelik bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Sözleşmesine “40 milyon Euro'ya serbest kalır” maddesi eklenecek ve genç futbolcunun da önü açılacak.

