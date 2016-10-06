Bruma'dan Galatasaray'ı üzecek karar

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızdan, Sarı-Kırmızılılar'ı üzecek bir haber geldi. Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Portekizli Bruma, yönetimin kontrat uzatma talebine yanaşmadı.

Habertürk’ün haberine göre, sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu belirtilen Portekizlinin, menajeri aracılığıyla, “Sözleşme uzatmayı düşünmüyorum” dediği öğrenildi.

2013 yazında Türkiye’de düzenlenen FİFA U20 Dünya Kupası’nda yıldızı parladıktan sonra 10 milyon gibi yüksek bir bedelle G.Saray’a 5 yılık imza atan Bruma, yeni sezona harika bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz sezonu İspanya ekiplerinden Real Sociedad’da kiralık geçirdikten sonra Sarı-Kırmızılı takıma dönen Portekizli oyuncu, kendisinden beklenen performansı sözleşmesinin 4. yılında ortaya koymaya başladı.

Bruma’nın yükselen grafiği karşısında Avrupa’dan taliplerinin artması sonucunda ise G.Saray yönetimi, yeni sözleşme için kolları sıvadı.

Ancak bu ve önümüzdeki sezon yılda 1.2 milyon Euro kazanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun 2018’de bitecek kontratını artı 3 yıl daha uzatarak, oyuncuya zam ve serbest kalma bedelini 30 milyon Euro yapmak isteyen Özbek yönetimi, genç oyuncudan olumsuz yanıt aldı.

Menajeri aracılığıyla yönetime haber yollayan genç yeteneğin, “Sözleşme uzatmayı düşünmüyorum” dediği öğrenildi. Bruma’nın bu tavrı, yönetimde büyük bir hayalkırıklığı yarattı.

Portekizli yıldızın devre arasında da kendisi için harekete geçebilecek iki İngiliz kulübü Manchester United veya Arsenal’e transfer olmak istediği ve bu nedenle yeni sözleşmeye yanaşmadığı ifade edildi.

Sezon başında PSV Eindhoven’ın 7.5 milyon Euro’luk teklifini reddeden G.Saray yönetimi, Hollanda’ya gitmek isteyen Bruma’yı takımda tutmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısında da Cimbom’da kaldığı için pişmanlık duymadığını belirten Portekizli oyuncu, kontrat yenilemeyi düşünüp düşünmediği şeklinde gelen bir soruyu ise geçiştirerek, “Sözleşmemin sonuna kadar fayda sağlamak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.