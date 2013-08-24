Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediği Bruma'dan kötü haber geldi. Portekiz Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, oyuncunun Sporting Lizbon ile sözleşmesinin 2014'e kadar devam ettiğine karar verdi.

Portekizli futbolcu, Sporting Lizbon'la olan sözleşmesinin geçersiz olduğu iddiasıyla Portekiz Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

Ancak kurul yaptığı değerlendirme sonrası sözleşmenin 2013-2014 sezonunun sonuna kadar geçerli olduğuna karar verdi.

Galatasaray, oyuncunun serbest kalmasını ve transferi bedelsiz gerçekleştirmeyi düşünüyordu. Bu karar üzerine sarı-kırmızılıların Sporting Lizbon ile anlaşma zorunluluğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Portekiz Kulübü ile masaya oturarak Bruma transferini sonlandırmaya çalışacak.