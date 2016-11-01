Bruma: Sezonun en parlak anı Beşiktaş'a attığım goldü

Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maçta 4 gol atıp 3 asist yapan Portekizli yıldız Bruma, Beşiktaş maçında attığı golü unutamadığını söyledi.

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Bruma, antrenmanlarda %100'ünü vererek çalıştığını belirterek, "Bu zamana kadar gösterdiğim performanstan gayet memnunum. Bu performansı göstermemin en büyük sebeplerinden biri antrenmanlarda %100'ümü vermem. O yüzden her antrenmanda daha iyi performans göstererek kendimi maçlara hazırlıyorum." diye konuştu.

Beşiktaş derbisinde attığı şık golü "rüya gibi" diyerek nitelendiren 22 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Sezonun en parlak anı Beşiktaş'a attığım goldü. Bir rüya gibiydi. Maçı kazanamadık ama benim için çok önemli bir andı. Hakan Balta'dan pas istedim, verdiği pas rakibe gitti. Daha sonra baskı yaparak topu kazandım. Önümde boşluk buldum. O anda kendime güvenim üst seviyedeydi, o boşluğu değerlendirmek istedim. Rüya olarak nitelendirebileceğim bir gol attım. Çok güzeldi. Benim amacım oynadığım süre boyunca gol ve asist anlamında takımıma yardımcı olabilmek."

Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gençlere önem verdiğine değinen Bruma, "Gerçekten iyi bir teknik direktörümüz olduğunu düşünüyorum. Sadece bana değil tüm takım arkadaşlarıma ve gençlere önem veriyor. Biz de onun söylediklerini sahada yapmaya çalışıyoruz. Zor bir dönemde görevi devralan, iyi işler çıkaran bir hocamız var." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'da çok mutluyum"



Portekizli futbolcu, Galatasaray'da mutlu olduğunu vurgulayarak sarı-kırmızılı takımda olmanın hakkını vermek ve her gün daha iyi olmak için çalıştığını bildirdi.

Kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'da kendisini geliştirdiğini belirten Bruma, şöyle konuştu:

"Real Sociedad'da bir sene geçirdim. Güzel anlardı. Kulübün bana gösterdiği destek ve sevgi inanılmazdı. Şu anda iyi futbol oynuyorsam onların payı çok büyük. Fiziksel olarak daha iyi seviyedeyim. Son vuruşlarımı da orada geliştirdim. Gerçekten Real Sociedad kariyerimdeki en önemli noktalardan biri. Buraya ilk geldiğimde bu senaryoyu hiç tahmin etmiyordum ama bence gayet de iyi oldu. Türkiye'deyim, Galatasaray'dayım, çok mutluyum. Burada olmanın hakkını verip her gün daha iyiye gitmeye çalışıyorum."

"En önemli özelliklerimden biri dripling ve adam eksiltmek"



Sarı-kırmızılı futbolcu, en önemli özelliğinin adam eksiltmek olduğunu, bunun da rakiplerini sinirlendirebileceğini söyledi.

Her antrenmanda kendisini geliştirmek için çalıştığını vurgulayan Bruma, "En önemli özelliklerimden biri dripling ve adam eksiltmek. Her maç buna odaklanıyorum ve bu özelliğimi geliştirmek istiyorum. Rakiplerimi de anlayabiliyorum. Sinirlenebilirler, bu futbolun içinde olan bir şey. Hepsine saygım sonsuz." ifadesini kullandı.

"Hayalim, Portekiz Milli Takımı için oynamak"



Armindo Bruma, en büyük hayallerinden birisinin Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi.

Her futbolcunun hayalinin kendi milli takımına gitmek olduğunu vurgulayan Portekizli futbolcu, "En büyük hayallerimden biri Portekiz A Milli Takımı için oynamak. Bunun için en önemli yol Galatasaray'dan geçiyor. Kendi kulübüm için en iyi şekilde hizmet edip milli takımı hak etmem gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

2013-2014 sezonundaki çapraz bağı sakatlığı yaşadığını hatırlayan Bruma, "Çok zor bir dönemdi. O zamanki beklentilerim Portekiz Milli Takımı'yla Brezilya'daki Dünya Kupası'na gitmekti. O anda arkadaşlarım ve ailem benim yanımdaydı. Ne kadar üzse de bu tip sakatlıklar futbolda var ama bu geride kaldı. Bana verilen destekle yeniden sahalara döndüm ve şu anda en iyi şekilde performansımı sahaya yansıtmaya çalışıyorum." açıklamasında bulundu.