T24 LogoT24 Logo
Spor

Bruma resmen Leipzig'de!

2.5 milyonu bonus olmak üzere 15.5 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Portekizli sağlık kontrolünden geçti

04 Haziran 2017 19:12

Galatasaray formasıyla Atiker Konyaspor’a karşı dün son maçına çıkan Bruma, Almanya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig’e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği ve resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılacağı belirtildi.

22 yaşındaki Portekizli’nin bonservisi için Alman kulübün kasasından 13 milyon Euro çıkarken, Galatasaray'ın sözleşmeye eklettiği bonus maddeler geçerli olduğu takdirde Leipzig, 2.5 milyon Euro ekstra ödeme yapacak. Sarı kırmızılılara yapılan bu ödemenin yüzde 25’i sözleşmesindeki şartlar gereği oyuncunun eski kulübü olan Sporting’e verilecek.

Galatasaray’a 2013-14 sezonunda 12 milyon Euro’ya transfer olan ve sarı kırmızılı formayla çıktığı 85 maçta 15 gol atıp 20 asist yapma başarısı gösteren Portekizli hakkında yeni teknik direktörü Ralf Ragnick, “Bruma ortalama süratin üzerinde bir futbolcu. Özellikle geçiş oyunlarında bu hızının avantajını kullanıyor. Bu anlamda tam aradığımız oyuncu” yorumunda bulundu. 

ETİKETLER

BrumaGalatasarayLeipzigAlmanyaBundesligaPortekiztransferEuro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24