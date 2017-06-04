Bruma resmen Leipzig'de!

Galatasaray formasıyla Atiker Konyaspor’a karşı dün son maçına çıkan Bruma, Almanya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig’e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği ve resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılacağı belirtildi.

22 yaşındaki Portekizli’nin bonservisi için Alman kulübün kasasından 13 milyon Euro çıkarken, Galatasaray'ın sözleşmeye eklettiği bonus maddeler geçerli olduğu takdirde Leipzig, 2.5 milyon Euro ekstra ödeme yapacak. Sarı kırmızılılara yapılan bu ödemenin yüzde 25’i sözleşmesindeki şartlar gereği oyuncunun eski kulübü olan Sporting’e verilecek.

Galatasaray’a 2013-14 sezonunda 12 milyon Euro’ya transfer olan ve sarı kırmızılı formayla çıktığı 85 maçta 15 gol atıp 20 asist yapma başarısı gösteren Portekizli hakkında yeni teknik direktörü Ralf Ragnick, “Bruma ortalama süratin üzerinde bir futbolcu. Özellikle geçiş oyunlarında bu hızının avantajını kullanıyor. Bu anlamda tam aradığımız oyuncu” yorumunda bulundu.