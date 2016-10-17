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Spor

Bruma kıymete bindi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bruma'nın menajeriyle 5 yıllık kontrat için masaya oturacak

17 Ekim 2016 13:26

Gençlerbirliği maçında galibiyet golünü getiren ve bu sezon süper oynayan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Bruma'nın 2018’de biten sözleşmesinin 5 yıl daha uzatılması için menajeriyle yakında masaya oturulacak.

Galatasaray'ın yeni sezondaki en istikrarlı oyuncularının başında gelen Bruma, Gençlerbirliği karşılaşmasında da galibiyeti getiren golü atmıştı. 

Fanatik'in haberine göre; rakip savunmaların korkulu rüyası haline gelen Bruma, şu ana kadar rakip filelere 3 gol atarken, 3 de asist yaptı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in ilk 11’de vazgeçemediği isimlerden olan Bruma için yönetim de devreye girdi.

 

Sevilla ve PSV istedi ama...

 

Sezon başında İspanya’dan Sevilla, Hollanda’dan PSV Eindhoven’in istediği, son olarak da Premier Lig kulüplerinin radarına giren 21 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesinin uzatılması için planlar yapılmaya başlandı.

Başkan Dursun Özbek’in, yakın zamanda Bruma’nın menajeriyle bir görüşme yapacağı ve 5 yıllık yeni bir kontrat yapmak isteyeceği öğrenildi.

Aslan’la 2018’e kadar kontratı bulunan yıldız futbolcunun da, çok büyük bir takımdan teklif gelmedikçe, Türkiye’deki kariyerine devam etmeyi istediği ifade edildi.  

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