Bruma, İngiltere’ye gitmek istiyor

Galatasaray’da sezonun ilk yarısında oynadığı futbolla müthiş bir çıkışa imza atan Armindo Bruma, Tottenham’dan gelen cazip teklif üzerine İngiltere’ye gitmek istediğinin haberini gönderdi. Sezon başında PSV’den gelen teklif üzerine ayrılmak isteyen ancak izin çıkmayan Portekizli oyuncu, kendisine yapılan “Sözleşme uzatalım” önerisini geri çevirmişti.

Hürriyet'in haberine göre, yönetimin maaşına zam yapıp, kontratını 3 yıl daha uzatarak, serbest kalma bedelini 40 milyon Euro seviyesine çekmek istemesine karşın Bruma ve menajeri buna yanaşmamıştı.

Tottenham’ın 20 milyon Euro’yu bulan teklifi üzerine harekete geçen Bruma, “Bırakın İngiltere’ye gideyim. Ben de kazanayım, siz de kazanın” şeklinde mesaj gönderdi.

Ayrılmayı kafasına koyan 22 yaşındaki genç yeteneği ikna edemeyen G.Saray yönetimi, rakamı daha da yukarılara çekmek için İngilizlerle pazarlık masasına oturma kararı aldı.

Ancak Çin’e satılması gündemde olan Podolski’nin ardından Bruma’nın da gitmesi halinde taraftarın olası tepkisi yönetimi düşündürüyor. Bu yüzden Bruma konusundaki son karar başkan Dursun Özbek’e bırakıldı.

Cimbom, Bruma’yı Tottenham’a satması halinde yerini Yunanistan’ın PAOK Kulübü’nde forma giyen Garry Rodrigues’le doldurmayı planlıyor.