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Spor

Bruma için servet gibi teklif!

Bruma’yı yakından takip eden İngiliz ekibi Tottenham, Galatasaray’a 20 milyon Euro’luk bir teklif yaptı

31 Aralık 2016 13:23

Galatasaray’ın bu sezon hücumdaki en önemli gücü Bruma, hayalini kurduğu İngiltere'ye çok yakın.

Sezon başından itibaren İngiliz devlerini peşinden koşturan Portekizli futbolcu için Tottenham'ın 20 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ortaya çıktı.

Portekiz'de yayın yapan A Bola gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılılar ise en az 25 milyon Euro talep ediyor.

Haberde, sözleşmesinin bitimine 1.5 sene kalan 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile masaya oturmadığı için Tottenham'ın elinin güçlendiğine yer verildi.

Ayrıca sarı-kırmızılıların bir an önce sözleşme uzatıp, 50 milyon Euro'yu bulan bir serbest kalma maddesi eklemek istediği ifade edildi. İngiliz ekibinin izleme komitesi, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde Bruma'yı izlemişti.

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