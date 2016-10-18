"Bruma Galatasaray'da kalmalı"

Portekiz'in Record Gazetesi yazarı Pedro Ponte, performansıyla parmak ısırtan Bruma'nın, Galatasaray'da kalması gerektiğini dile getirdi.

Portekiz'in Record Gazetesi yazarı Pedro Ponte, Galatasaraylı Bruma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaraylı Bruma'yı yakından takip eden Portekiz'in Record gazetesi yazarı Pedro Ponte, özgüven kazanmasının iyi olduğunu ancak Portekiz Milli Takımı için birçok gençle yarışmak zorunda olduğunu belirtti.

"Yeteneklerini göstermeye başladı"

Bruma'yı değerlendiren Ponte şunları söyledi: "Nihayet yeteneklerini göstermeyi başardı. Real Sociedad tecrübesi aslında pek istediği gibi geçmemişti ama yine de kendisine katkısı olduğu ortaya çıkıyor. Asıl önemli olan ise özgüvenini tekrar kazanmış olması. Bu güveni kaybetmediği sürece iyi işler çıkarmaya devam edecektir."

"Bruma'nın Milli Takım için Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gerekiyor"

"Ancak milli takımda işinin çok kolay olmadığını da söylemeliyim. Teknik direktör Fernando Santos, genç futbolculara çok önem veren bir isim. Son 24 ay içerisinde milli takıma 23 yeni isim kazandırdı. Bruma'yı çok yakından takip ediyor ve maçlarını izliyor. Ancak Avrupa kupalarında oynayan isimlere öncelik veriyor. Dolayısıyla Bruma'nın mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde oynaması, orada kendisini göstererek milli forma için çekiştiği isimlerin önüne geçmesi gerek.

Bruma'nın bu formu kendisine bir çok teklifi de getirecektir. Bence Galatasaray'da devam etmesi daha iyi bir tercih olur. Çünkü burada iyi bir çizgi yakaladı ve bunu sürdürebilmek adına uygun bir ortam buldu. Kariyerinde istikrara ihtiyacı var. Yeni bir maceraya atılmasına gerek yok. Seneye Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşarsa, daha da komple bir oyuncu haline gelir."