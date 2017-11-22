Bruma, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe'nin, devre arasında Galatasaray'ın sezon başında 12.5 milyon euro'ya Leipzig'e sattığı Bruma'ya talip olduğu ileri sürüldü.

GoalBien'in haberine göre; 23 yaşındaki yıldız futbolcu için ön araştırma başlatıldığı, transferin gerçekleşebileceğine yönelik olumlu dönüşler alındığı iddia edildi. Leİpzig'de 12 lig karşılaşmasının 6'sında ilk 11'de sahaya çıkıp 5'inde yedekten maça dahil olan Portekizli yıldızın sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olma düşüncesine olumlu baktığı, Leipzig'in de Bruma'nın tecrübe kazanması için daha önce oynadığı bir ligde yeniden forma giymesine onay verebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe yönetiminin, Bruma için Alman kulübüne cezbedici bir kiralama teklifi hazırladığı, başarılı futbolcuya da yarım sezon için baş döndürücü bir ücret ödemeye hazır olduğu kulislerden yansıyan iddialar arasında.

Aranan kan

Cimbom'daki son sezonunda 11 gol-6 asistle kariyer patlaması yapan Bruma, daha çok para kazanmak için Leipzig'in yolunu tutmuştu. F.Bahçe'ye transferi gerçekleşirse, Aykut Kocaman'ın planları dahilindeki takımın en önemli parçası olmaya aday.

Galatasaray’da 11 gol 6 asist

Bruma, bu sezon Leipzig'te 9 resmi maça (Kupa, lig, Devler ligi) ilk 11'de başladı ve 5 maçta 90 dakika sahada kaldı. Galatasaray'da geçen sezon 30 lig maçında 11 gol atıp 6 asist yaparak iyi bir performans sergilemişti. Bruma, Türkiye'de hangi takıma gelirse gelsin sol kanatta etkili olabilecek bir isim. Klasik tabiriyle "ligi tanıması" da bir avantaj olur. Sürati ve adam eksiltmesi ile mutlaka pozitif etkisi olur. Bence bitiricilik konusunda da geçen sezon çok ilerledi. Tek soru işareti savunma yönü. Bunun dışında her takıma katkı yapabilecek bir isim.(Fotomaç)