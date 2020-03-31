Bruma'dan Galatasaray'a dönüş mesajı

Büyük umutlarla gittiği PSV’de büyük hayal kırıklığı yaşayan Portekizli kanat oyuncusu Bruma, Galatasaray’a dönmeye hazır. 25 yaşındaki futbolcu, devre arasındaki ilginin devam etmesi halinde Türkiye’ye dönmek istediğini kulübe iletti.

Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV Eindhoven’a transfer olan Bruma, Hollanda’da hayal kırıklığı yarattı.



Bir ara kadro dışı kalan Portekizli futbolcu, menajeri vasıtasıyla Galatasaray’a haber yollayarak, devre arasındaki ilginin devam etmesi halinde eski kulübüne geri dönebileceği mesajını verdi. Yeni sezon planlamasını şimdiden yapan sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusuna oldukça sıcak bakıyor.

Onyekuru olmazsa...

Henry Onyekuru’yu takımda tutmak için her şeyi yapacak olan Galatasaray Yönetimi, bu hamlede başarısız olunması durumunda Bruma’yı kadroya katacak.



Portekizli futbolcu, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansın ardından 15 milyon Euro’ya Leipzig’e satılmış, oradan da aynı bedelle PSV’ye transfer olmuştu.