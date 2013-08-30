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Spor

Bruma artık Aslan oluyor

Galatasaray, Portekizli Bruma'nın transferinde sona yaklaştı

30 Ağustos 2013 10:33

Galatasaray'da Bruma transferi son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncu için kulübü Sporting ile el sıkıştı. Galatasaray'ın genç yıldıza 5 yıllık sözleşme imzalatması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, Elmander'in Norwich City'ye transfer olması sonrasında çalışmalarına hız vermişti.

Galatasaray, Bruma'nın kulübü Sporting Lizbon ile 12 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Yönetimin uzun vadeli bir kontrat önerdigi Portekizli yıldız ile önümüzdeki günlerde 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Özellikle ülkemizde düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda dikkat çeken başarılı kanat oyuncusu, teknik direktör Fatih Terim'in uzun zamandır takip ettiği bir oyuncuydu.

19 yaşındaki yıldıza, turnuva öncesi de teklif götüren Sarı-kırmızılı ekip olumsuz yanıt almıştı. Organizasyon sonrası Bruma için 8 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunan Galatasaray, transferi gerçekleştirememişti.

Bruma'nın serbest kalmasına dayanan sözleşmesindeki problem nedeniyle uzun suredir Portekiz'deki tahkim sürecini yakından takip eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabilmek için kadrosunu zenginleştirmek amacındaydı.

Başkan Ünal Aysal da geçtigimiz günlerde yaptığı açıklamada, kanat oyuncusu transferinde büyük aşama kaydettiklerini ifade etmişti.

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