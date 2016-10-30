Bruma Adana'da nefes aldırdı: 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Adanaspor ve Galatasaray, karşı karşıya geldi.

Hüseyin Göcek'in yönettiği karşılaşmada, kapalı savunmaya karşı oldukça zorlanan Galatasaray, deplasmanda attığı gollerle dikkat çeken Portekizli yıldız Bruma’nın golüyle sonuca gitti.





Karşılaşmanın önemli anları

Galatasaray maçta ilk tehlikeyi yaratan taraf oldu. Sağ kanatta Podolski'nin pasıyla topla buluşan Yasin Öztekin, çapraz pozisyonda kaleyi yokladı ancak kalecinin üstüne gitti.

10 dakikası geride kalan mücadelede Galatasaray topa hakim olan taraf. Adanaspor yarı sahasında bekleyip, kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.

Adanaspor 12. dakikada ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Organize gelen Turuncu-Beyazlı ekipte Tevfik'in ceza sahası içinden vurduğu şut Semih Kaya'ya çarpıp tehlike bölgesinden uzaklaştı.

Galatasaray 15. dakikada gole çok yaklaştı. Sabri Sarıoğlu'nun ortasında net pozisyonda Eren Derdiyok topa dokunamadı ve Adanaspor savunması topu kornere attı.

Temposu düşük maçta 30. dakikada Adanaspor etkili bir kontra atak geliştirdi. İyi paslaşmalarla top Ronei'ye kadar geldi. Brezilyalı futbolcunun şutu auta gitti.

40. dakikada Sabri Sarıoğlu, Adanaspor kalesini yokladı, ancak başarılı olamadı.

42. dakikada Adanaspor'un kontra atağını kesen Aurelien Chedjou, Hüseyin Göçek'ten sarı kartı gördü.

45. dakikada Adanaspor maçtaki en net pozisyonu yakaladı. Edgar, Chedjou'yu çalımlayıp Muslera ile karşı karşıya kaldı. Ancak Galatasaray savunması Edgar'ın net bir vuruş yapmasına izin vermedi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, Podolski'nin ceza sahasında aldığı müdahele sonrası ayakkabısının çıktığı ve Alman yıldızın penaltı beklediği pozisyon en çok akılda kalan an oldu.

Adanaspor 50. dakikada golde bir kez daha yaklaştı. Tevfik'in şutunda Muslera topu güçlükle kornere tokatladı.

Tolga Ciğerci 55'inci dakikada rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü ve Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. 58'de ise kaptan Selçuk İnan da sarı kart gören oyuncular arasına girdi. Maçta kartlar üst üste çıkmaya başladı. 59'da Renan sarı kart gördü.

Jan Olde Riekerink, maçın 60. dakikasında iki hamle birden gerçekleştirdi. Tolga Ciğerci ve Yasin Öztekin'i oyundan alan Hollandalı teknik adam, Sinan Gümüş ve Nigel De Jong'u oyuna aldı.

66'da Galatasaray gole çok yaklaştı. Oyunda sonradan dahil olan Sinan Gümüş'un şutu, Adanaspor'lu oyunculara çarpıcı az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada Galatasaray aradığı golü buldu. Deplasman golcüsü Bruma, Aslan'da yine sahneye çıktı. Kornerden seken topta buluşan Portekizli yıldız güzel bir çalım ve şık bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

75'te Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Bruma'nın aşırtma pasında kaleyi yoklayan Sinan Gümüş, kaleci Karacic'e takıldı.

78'de Selçuk İnan'ın nefis frikiğinde, Karacic bir kez daha başarılı oldu.

82'de Lukas Podolski yerini Josue'ye bıraktı.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray 1-0'lık skorla maçı kazandı.

Adanaspor-Galatasaray maçının 11'leri

Galatasaray: Fernando Muslera - Sabri Sarıoğlu - Semih Kaya - Aurelien Chedjou - Lionel Carole - Tolga Ciğerci - Selçuk İnan - Armindo Bruma - Yasin Öztekin - Lukas Podolski - Eren Derdiyok

Yedekler: Cenk, Serdar, Linnes, Sinan, Josue, de Jong, Cavanda

Adanaspor: Karacic, Digao, Mauricio, Viera, Renan Diniz, Renan Rodrigues, Bekir, Tevfik, Koman, Ronei, Bruno.