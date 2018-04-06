Brüksel'den Yunanistan'a: Borç kesintisi isteyen daha katı denetime katlanmalı

Avrupa Birliği yetkilileri Yunanistan’a ülkenin borcunun hafifletilmesinin daha katı denetime bağlı olduğu mesajını veriyor.

Adı açıklanmayan üst düzey bir Avrupalı yetkilinin Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamalarda “Borcun hafifletilmesini isteyen, ki bu Yunanistan’a yönelik programın son ermesiyle birlikte onlarca yıla yayılacak bir süreçtir, daha fazla denetime katlanmalı” ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili “Brüksel’in hedefinin borç konusunda Haziran ayında siyasi bir anlaşmaya varılması olduğunu” ifade ederken “Berlin’den Yunanistan konusunda verilen mesajların ise şimdilik belirsizliğini koruduğuna” vurgu yapıyor.

Alman gazetesi ise “kreditörlerin Yunanistan’ı borcunu ödeyene kadar denetim altında tutması ve kısıtlamalara tabi tutması gerektiği” fikrini savunuyor.