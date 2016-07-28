Brüksel'den Ankara'ya basın özgürlüğü uyarısı



Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'de OHAL kapsamında 16 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete ve 15 dergi kapatılmasını sözcüsü aracılığıyla değerlendirdi. Mogherini'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü söyleyen AB sözcüsü, kendisine OHAL tedbirleri hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

AB'nin beklentisini Çavuşoğlu'na iletti

Sözcü, Federica Mogherini'nin "AB'nin, Türk yetkililerin hukuk devleti ile temel hak ve özgürlükler alanlarında en yüksek standartlara uyacağına yönelik beklentisini Çavuşoğlu'na ilettiğini" kaydetti. Avrupa Birliği'nin ifade hürriyetine verdiği öneme dikkat çeken AB sözcüsü, OHAL kararının alınmasının ardından çok sayıda gazetecinin gözaltına alınmış olmasını ve medya kuruluşları hakkında kapatma kararı verilmesini kaygı verici olarak nitelendirdi. Hakkında suçlama bulunanların adil yargılanmasını isteyen AB sözcüsü, Türk yetkilileri hukuk devleti, insan hakları ve temel hak ve özgürlükleri titizlikle dikkate almaya çağırdı.

Kapatılan medya kurumları

OHAL kararının alınmasının ardından hükümet, ikinci kanun hükmünde kararnameyi yayımlamış 16 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete ve 15 derginin kapatılması kararlaştırılmıştı. Kapatılması kararlaştırılan gazeteler arasında Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış ve Zaman da bulunuyor. Kapatma kararı verilen televizyonlar arasında Bugün, Can Erzincan, ve Samanyolu da yer alıyor. Kararın kapsadığı ajanslar arasında Cihan Haber Ajansı da bulunuyor.