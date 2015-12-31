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Dünya

Brüksel'deki yılbaşı kutlamaları güvenlik nedeniyle iptal edildi

Belçika'da pazartesi günü iki kişi, yılbaşı kutlamalarına dönük saldırılar planladıkları iddiasıyla tutuklanmıştı

31 Aralık 2015 00:46

Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör tehdidi nedeniyle yılbaşı gecesi yapılacak havai fişek gösterisi ve şehir merkezindeki kutlamalar iptal edildi.

Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur, terör saldırısı tehdidi nedeniyle yılbaşı gecesi yapılması planlanan havai fişek gösterisi ve şehir merkezindeki kutlamaların iptal edildiğini, kararı İçişleri Bakanı Jan Jambon​ ile yaptığı görüşmenin ardından aldıklarını belirtti. Mayeur, RTBF kanalına yaptığı açıklamada, "Bu şartlar altında, herkesi kontrol edemeyiz" dedi. Belçika Başbakanı Charles Michel​ de, "Elimizde olan bilgilere göre, alınan karar doğru" diye konuştu.

Belçika'da pazartesi günü iki kişi, yılbaşı kutlamaları sırasında şehir merkezindeki ünlü Grand Place meydanı ile hemen yakınındaki merkez polis karakoluna dönük saldırılar planladıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.

Bu kişilerin evlerine yapılan baskınlarda silah ya da patlayıcılara rastlanmazken, IŞİD'e ait propaganda malzemeleri ele geçirilmişti.

Belçika'da 13 Kasım'da gerçekleşen ve IŞİD'in üstlendiği Paris saldırıları ile bağlantılı olarak ise 9 kişi tutuklanırken, iki kişi de halen aranıyor.

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