Brüksel'deki terör saldırısında yaralanan iki Türk'ün durumları iyi

31 kişinin öldüğü Brüksel havalimanındaki terör saldırısında Belçika'da ikamet eden Ferhat Koçak ve Ferhat Önder adlı iki Türk vatandaşının da yaralandığı ortaya çıktı. Ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayati tehlikelerini atlatan Türklerden Ferhat Koçak hastaneden taburcu edildi. Ferhat Önder ise önlem amaçlı hastanede müşahede altında tutuluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy Twitter hesabından açıklama yaparak Türk vatandaşlar hakkında bilgi verdi. Ulusoy, “Brüksel'deki terör saldırılarında şu ana dek sadece 1 vatandaşımızın yaralandığı bilgisi elimize ulaştı. Vatandaşımızın hayatı tehlikesi yok. Halen Leuven Üniversite Hastanesi'nde müşahede altında tutulan yaralı vatandaşımızın eşiyle görüştüm ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Brüksel Havaalanında çalışan ve oradaki patlamada yaralanan vatandaşımızın hayati tehlikesinin olmaması yüreğimize su serpti. Brüksel’deki bütün saldırılarda hayatını kaybeden veya yaralanan başka bir vatandaşımız bu aşamada bulunmuyor; ancak takipteyiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yaralı isimlerden birinin havaalanında temizlik görevlisi olduğu, diğerinin ise döviz bürosunda çalıştığı öğrenildi.



Saldırıda hayatını kaybeden 32 vatandaşın kimlikleri ile ilgi henüz resmi bir açıklama yapılmazken yetkililer bu konuda temkinli hareket ediyor.