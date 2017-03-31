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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel’deki referandum kavgasında beş gözaltı

Brüksel’deki Türk Büyükelçiliği yakınlarında referandum oylaması nedeniyle yaşanan arbedeyle ilgili beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

31 Mart 2017 19:14

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 16 Nisan referandumu için oy verme işlemleri sırasında karşıt görüşlü Türk vatandaşları arasında yaşanan arbedeye karışan dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Brüksel Savcılığı'ndan yapılan açıklamada olayda yaralanan beşinci şüphelinin ise hastanedeki tedavisi devam ettiği için henüz gözaltına alınamadığı belirtildi.

Yaşanan arbedede tarafların bıçak ve demir sopayla birbirlerine saldırdığı ve kavgayı başlattığı düşünülen beş şüpheli haricinde araya girerek tarafları ayırmaya çalışan bir kadının da yaralananlar arasında olduğu kaydedildi.

Brüksel Başkonsolosluğu yakınlarında yaşanan arbedenin referanduma ilişkin karşıt görüşler sebebiyle çıktığı açıklanmıştı. Belçika polisi kavgaya müdahele ederken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Arbede sonrası konsolosluk binası yakınlarında toplanan bir grup Türk yaşananlara tepki göstermişti.

Belçika Başbakanından açıklama

Belçika Başbakanı Charles Michel, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan şiddeti kınayarak, ''Belçika hükümetinin Türkiye'deki anayasa referandumuyla bağlantılı bu tür olaylara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğinin'' altını çizdi.

Öte yandan olaya ilişkin Brüksel Başkonsolosluğu'ndan bir yazılı açıklama yapılarak, ‘'oy verme işlemleri devam ederken yaşanan arbede nedeniyle duyulan üzüntü'' dile getirildi. Yazılı açıklamada, "AKP, MHP, CHP ve HDP parti temsilcilerinin de yaralananlara acil şifalar diledikleri ve yaralı vatandaşlara ziyarette bulunulacağı" ifade edildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/AP, SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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