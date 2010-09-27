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Dünya

BRÜKSEL'DEKİ PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 3 BRÜKSEL (A.A)

27 Eylül 2010 01:36

-BRÜKSEL'DEKİ PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 3 BRÜKSEL (A.A) - 26.09.2010 - Brüksel'de Türkler ve Kuzey Afrikalıların yoğunlukta olduğu Schaerbeek semtinde gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen şiddetli patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi. Federal savcılık, kayıp olan üçüncü kişinin cesedinin enkaz yığının altında bulunduğunu duyurdu. Patlamada biri ağır 17 kişinin de yaralandığı açıklanırken, bunlardan 5'inin kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldığı belirtildi. Ağır yaralının hastanedeki acil müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Bu arada Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Murat Ersavcı, patlamada hayatını kaybeden 2 Türk'ün yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

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