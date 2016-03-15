Brüksel'deki operasyonda üç polis yaralandı



Belçikalı yetkililerden alınan bilgiye göre çatışma Brüksel yakınlarındaki Forest kasabasında meydana geldi. Bir binaya baskın düzenleyen ekiplere silahla karşılık verildi. İlk bilgilere göre üç polisi yaralayan bir şüpheli olay yerinden kaçmayı başardı. Polis bölgeyi kordon altına aldı.

Belçika İçişleri Bakanlığı operasyonda Fransız görevlilerin de yer aldığını, ancak yaralanan polislerin Belçikalı olduğunu duyurdu.

Baş şüpheli hâlâ firarda

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Paris saldırılarının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam, hakkında çıkarılan uluslararası yakalama emrine rağmen hâlâ yakalanamadı.