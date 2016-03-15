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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'deki operasyonda üç polis yaralandı

130 kişinin ölümü ile sonuçlanan Paris saldırılarına yönelik soruşturma kapsamında Brüksel'in başkenti Brüksel'de bir binaya baskın düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada üç polis yaralandı.

15 Mart 2016 21:48


Belçikalı yetkililerden alınan bilgiye göre çatışma Brüksel yakınlarındaki Forest kasabasında meydana geldi. Bir binaya baskın düzenleyen ekiplere silahla karşılık verildi. İlk bilgilere göre üç polisi yaralayan bir şüpheli olay yerinden kaçmayı başardı. Polis bölgeyi kordon altına aldı.

Belçika İçişleri Bakanlığı operasyonda Fransız görevlilerin de yer aldığını, ancak yaralanan polislerin Belçikalı olduğunu duyurdu.

Baş şüpheli hâlâ firarda

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Paris saldırılarının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam, hakkında çıkarılan uluslararası yakalama emrine rağmen hâlâ yakalanamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ParisBrükselForestBakanlığıFransızBelçikalıBaşKasımIŞİDSalah AbdeslamDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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