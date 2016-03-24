"Brüksel'deki dayanışma neden Ankara için gösterilmedi"

Yasmin Ahmed, Independent’deki yazısında, Brüksel’de yaşanan terör saldırısının ardından gösterilen dayanışmayı övdü ve “Neden Ankara’ya aynısı yapılmadı. Türkiye sadece tatil yapılan bir yer mi?” diye sordu.

Independent’te yayımlanan yazıyı manşetine taşıyan Yeni Yüzyıl gazetesinde hukuk öğrencisi Yasmin Ahmed’in şu ifadeleri yer aldı:

"Bizim dayanışmamızın sınırları var gibi. Bu sınırlar rahatsız edici bir şekilde Batı Avrupa haritası. Türkiye bizim dikkat alanımızın dışında. Sadece tatile gidilen egzotik bir yer. Anlamamız gereken veya acısını paylaşacağımız bir yer değil. Avrupa suskunluğunu korurken, Türkiye’de çok daha fazla can gitti.”

Yasmin Ahmed’in yazısını Başbakan Ahmet Davutoğlu’da gündemine alarak, “Bunu soran vicdanlı Batılı aydınlara, gazetecilere teşekkür ediyorum. Bugünlerde bu soruyu daha çok sormaya devam etmeliyiz” dedi.