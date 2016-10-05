Brüksel’de yine terör şüphesi

Belçika’nın başkenti Brüksel'de çarşamba sabahı iki polis memuruna yönelik bıçaklı saldırının terör eylemi olduğundan şüphe ediliyor. Savcılık sözcüsü, adli makamların elindeki bazı “ipuçlarının” terör saldırısına işaret ettiğini ifade etti.

Brüksel’in Schaerbeek Belediyesi’nin ana caddelerinden birinde polis kontrolü sırasında bir erkek iki memura bıçakla saldırdı.

Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, sivil olan memurlardan biri boynundan diğeri ise karnından yaralandı. Ancak iki polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Saldırganın eylemin ardından bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği ve gözaltına alındığı bildirildi. Saldırganın da sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Saldırganın kimliği ve polislere neden saldırdığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan, Brüksel'de sabah saatlerinde bir tren istasyonu ile Brüksel Savcılığı'nın bulunduğu binada bomba ihbarı yapıldı. Ancak daha sonra ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı.

Belçika’da Zavantem Havalimanı’nı ve bir metro istasyonunu hedef alan ve 32 kişinin öldüğü, 300’den fazla kişinin yaralandığı saldırıların ardından ülkede güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.

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dpa/AFP, JD/GA