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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de yine onbinler hükümeti protesto etti

Belçika'da 60 bin kişi hükümetin iş piyasası reformunu protesto etti. Polis ile göstericiler arasında şiddetli arbede yaşandı.

24 Mayıs 2016 23:09

Salı günü Brüksel'de yaklaşık 60 bin kişi hükümetin planladığı yeni çalışma reformları ve sosyal politikalarını protesto etti. Göstericiler, hükümetin çalışanların haftalık çalışma saatlerini 45 saate çıkarmayı da öngören yeni reform planlarına karşı çıkıyor. Protesto gösterisinde, 'Haftalık 45 saate hayır' ve 'Emekliliğimizden ellerinizi çekin' sloganları öne çıktı. Protesto gösterisine katılanlar arasında eski sosyalist hükümet başkanı Elio di Rupo'nun da olduğu bildirildi.

Barışçıl başlayan gösterilere daha sonra şiddet karıştığı, polisin yüzleri maskeli yaklaşık yüze yakın kişiye tazyikli suyla müdahale ettiği bildirildi. Bazı göstericilerin polise havai fişek attıkları ve çıkan arbedede 8 gösterici ve 2 polis olmak üzere on kişinin yaralandığı bildirildi.

Brüksel'de 2014 yılından bu yana iktidarda olan merkez sağ hükümete karşı üçüncü kez protesto gösterisi düzenleniyor. 2014 yılı kasım ayında yaklaşık 100 bin kişi sokaklara dökülürken, geçen ekim ayında da yine yaklaşık 80 bin kişi Brüksel’de protesto gösterisi düzenledi. Sendikalar da emeklilik yaşının 65'den 67'ye yükseltilmesine ve tasarruf önlemlerine karşı protesto gösterisine katılım çağrısı yaptı. Hükümet şimdiye kadar protesto gösterilerine karşı kayıtsız kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BelçikaBrükselElioRupoBarışçılDeutsche Welle Türkçe DW AFP/GA

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