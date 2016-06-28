Brüksel'de yaşayan İngilizler Belçika pasaportu istiyor

İngiltere'deki referandumdan Avrupa Birliği'nden çıkış kararı çıkması üzerine, Brüksel'de yaşayan onlarca İngiliz, Belçika vatandaşlığına geçmek için başvuru yaptı.

Referandum sonrası belirsizlikle karşı karşıya kalan Brüksel'de yaşayan İngilizler, çıkış yolu olarak Belçika vatandaşlığına geçmeyi seçti.



Referandumda alınan karar sorası Elsene Belediyesi'ne, 30 vatandaşlık başvurusu yapıldığı kaydedilirken, Belediye Başkanı Dominique Dufourny, bu durumun bir istisna olduğunu belirterek, "İngilizler, Elsene nüfusunun yüzde 2'sini oluşturuyor. Burada kalmak ve çocuklarına güvenli bir gelecek sağlamak istiyorlar" dedi.

Ukkel Belediyesi'ne yapılan başvuru 11 oldu. Belediye Meclis Üyesi Boris Dilles, geçen sene sadece bir başvurunun yapıldığı belediyedeki bu artışın, "kesinlikle referandumun bir sonucu" olduğunu söyledi.

Waterloo Belediyesi de 15 başvuru aldı. Belediye Başkanı Florence Reuter, "İnsanlar, çalışma izinlerinin geleceğinden endişe ediyor." diye konuştu.