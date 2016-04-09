T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brüksel'de yakalanan dört şüpheliye 'terör suçlaması'

Cuma günü yakalanan diğer iki kişi ise serbest bırakıldı

09 Nisan 2016 22:48

Brüksel ve Paris'teki saldırılarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle Cuma günü yakalanan altı kişiden dördü 'terör eylemlerine katılmaktan' suçlu bulundu.

Paris'te keçen Kasım ayında 130 kişinin öldüğü saldırılarla da bağlantılı olduğu şüphesiyle aylardır aranan Abrini de terör suçlamaları yöneltilen dört kişi arasında.

Savcılar, Abrini'nin Brüksel havaalanında güvenlik kameralarında görülen ve 'Şapkalı adam' olarak bilinen kişi olup olmadığını teyit etmedi.

Paris saldırılarıyla bağlantılı olmakla suçlanan Abrini'nin daha önce Brüksel saldırılarıyla doğrudan bağlantılı olmadığı ifade edilmişti.

Soruşturmayı yürüten yetkililer Abrini'nin parmak izleri ve DNA'sının Brüksel saldırganlarının kullandığı iki 'güvenli evde' ve Paris saldırılarında kullanılan otomobilde bulunduğunu söyledi.

 

Brüksel polisinden baskın

 

Abrini'nin yanı sıra terör eylemlerine katılmakla suçlanan diğer kişilerin de Osama K, Herve BN ve Bilal EM olduğu bildirildi.

Cuma günü yakalanan diğer iki kişi ise serbest bırakıldı. Savcılar, Osama K'nin, Malbeek metro istasyonunda intihar bombacısıyla görüldüğünü söyledi ve havaalanındaki intihar bombacılarının kullandığı çantaları da Osama K'nin aldığını belirtti.

Ruanda vatandaşı Herve BM ile Bilal EM'nin ise Abrini ve Osama K'ye yardım ettiğinden şüpheleniliyor.

Diğer yandan Belçika polisi, Brüksel'in Etterbeek semtinde militanların 'güvenli ev' olarak kullandıklarından şüphelenilen bir eve baskın düzenledi.

ETİKETLER

brükselparisterör saldırısıbrüksel saldırısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24