Brüksel'de yakalanan dört şüpheliye 'terör suçlaması'

Brüksel ve Paris'teki saldırılarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle Cuma günü yakalanan altı kişiden dördü 'terör eylemlerine katılmaktan' suçlu bulundu.

Paris'te keçen Kasım ayında 130 kişinin öldüğü saldırılarla da bağlantılı olduğu şüphesiyle aylardır aranan Abrini de terör suçlamaları yöneltilen dört kişi arasında.

Savcılar, Abrini'nin Brüksel havaalanında güvenlik kameralarında görülen ve 'Şapkalı adam' olarak bilinen kişi olup olmadığını teyit etmedi.

Paris saldırılarıyla bağlantılı olmakla suçlanan Abrini'nin daha önce Brüksel saldırılarıyla doğrudan bağlantılı olmadığı ifade edilmişti.

Soruşturmayı yürüten yetkililer Abrini'nin parmak izleri ve DNA'sının Brüksel saldırganlarının kullandığı iki 'güvenli evde' ve Paris saldırılarında kullanılan otomobilde bulunduğunu söyledi.

Brüksel polisinden baskın

Abrini'nin yanı sıra terör eylemlerine katılmakla suçlanan diğer kişilerin de Osama K, Herve BN ve Bilal EM olduğu bildirildi.

Cuma günü yakalanan diğer iki kişi ise serbest bırakıldı. Savcılar, Osama K'nin, Malbeek metro istasyonunda intihar bombacısıyla görüldüğünü söyledi ve havaalanındaki intihar bombacılarının kullandığı çantaları da Osama K'nin aldığını belirtti.

Ruanda vatandaşı Herve BM ile Bilal EM'nin ise Abrini ve Osama K'ye yardım ettiğinden şüpheleniliyor.

Diğer yandan Belçika polisi, Brüksel'in Etterbeek semtinde militanların 'güvenli ev' olarak kullandıklarından şüphelenilen bir eve baskın düzenledi.