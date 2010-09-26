Brüksel’de Türklerin yaşadığı binada patlama

T24 - Brüksel'de çoğunlukla Türkler ve Kuzey Afrikalıların yaşadığı Schaerbeek semtindeki bir bina, gaz sızıntısından kaynaklandığı sanılan patlama nedeniyle yıkıldı. 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.







Brüksel Kuzey Tren İstasyonu yakınlarında çoğunlukla Türklerin ve Kuzey Afrikalıların yaşadığı binadaki patlama, Gaucheret ve Destouvelles sokaklarının kesiştiği noktada meydana geldi.



Binaların ve park halindeki araçların camlarının kırıldığı patlamanın ardından her iki sokağı kapatan polis, çevredeki binaları boşalttı.



Schaerbeek Belediye Başkanı Cecile Jodogne, 5'i ağır 17 yaralının dışında enkaz altında 2 veya 3 kişi bulunduğunu, bu kişilere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca sonradan yapılan açıklamalar da patlamada 2 kişinin öldüğü de belirtildi.





Görgü tanıkları ve mahalle sakinleri, patlamanın gerçekleştiği 3 katlı apartmanın daha sonra Michel ismini alan Mikail Şahin adlı Iğdırlı bir Türke ait olduğunu, binada Şahin'le birlikte kiracıları Bulgar, Rumen ve Arnavut işçilerin kaldığını bildirdi.



Patlamayla birlikte yıkılan bitişikteki diğer iki binadan birinin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Suvermez köyü nüfusuna kayıtlı Mürsel Köse adlı bir Türke ait olduğu öğrenildi.



Mürsel Köse'nin yeğeni Cevdet Köse, patlama sırasında eşi İbide Köse ve torunu Kamuran Şimşek'le evde bulunan Mürsel Köse'den haber alamadıklarını söyledi.



Amcasından gelecek haber için kriz merkezinin önünde bekleyen Cevdet Köse, İbide Köse'nin patlamanın şiddetiyle salondan fırlayıp sokağa düşmek üzereyken balkon demirlerine takılarak bağırmaya başladığını ve itfaiye ekiplerince kurtarıldığını belirtti.







Cevdet Köse, patlamada yaralanan Kamuran Şimşek'in hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.



Görgü tanıkları, yıkılan diğer binada ise Kuzey Afrikalı bir ailenin kaldığını bildirdi.



Ocak ayında Belçika'nın Liege kentinde bir Türk'e ait 5 katlı apartman, gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada etrafındaki binalarla birlikte yıkılmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti.



Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TSİ ile 12.30'da son durumla ilgili bir basın toplantısı yapılacağı bildirildi.





