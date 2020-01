Brüksel'de Türk - Yunan diyalogu

Brüksel’de gerçekleşen NATO savunma bakanları toplantısında, Yunan Savunma Bakanı Dimitris Avramopulos ile bir araya gelen Türk Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ikili görüşme sonrası Türk gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Her iki ülkenin de kuzeyinde ve güneyinde krizler olduğunu belirten Yılmaz, barış içinde birlikte hareket etmek gerektiğini söyledi.

Yılmaz iki ülke arasında var olan sorunları da çözmenin zamanın geldiğini kaydederek şöyle konuştu:

“Yunanistan bizim komşumuz ve yıllardır bir arada dostça kardeşçe yaşamaktayız. İki ülke arasında sorunlar var, ancak var olan atmosfer bu sorunları çözmenin zamanı geldiğini bize söylüyor. Her iki ülkenin kuzeyinde kriz var, her iki ülkenin güneyinde kriz var. Yunanistan ve Türkiye'yi bir istikrarlı barış adası haline getirmemiz lazım. Akdeniz’i de barış denizi yapmamız lazım. Problem üreten değil her iki ülkeye de barış sağlayan ve her iki ülkenin de ekonomisine katkıda bulunan bir deniz haline dönüştürmek istiyoruz biz Akdeniz’i. İlişkilerin en sağlam olanı halktan olan ilişkilerdir. İki halk birbiriyle sağlam ve kopmaz bir ilişkiye sahip olduğunda siyasetçiler o halkların taleplerini yerine getirmek zorunda olurlar.”

"Siyasi irademizi ortaya koyduk"

Geçen yıl bir buçuk milyondan fazla kişinin Türkiye’den Yunanistan’a giderek ziyarette bulunduğunu belirten Yılmaz, bu yıl bu sayıyı 2 milyona çıkarmak istediklerini anlattı. Karşılıklı ziyaretlerin ortak noktaların farkına varılmasını sağladığını belirten Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Bizlere düşen ortak noktaları öne çıkarmak. Bu nedenle şimdi diyoruz ki zaman istikrar zamanı, barış zamanı ve mevcut barışı ileri götürme zamanıdır. İki ülke arasında muhakkak ki sorunlar var. Bunlara gözümüzü kapatmıyoruz, ancak en kısa zamanda Kıbrıs sorununun çözülmesi konusunda siyasi irademizi ortaya koyduk ve desteğimizi gösterdik. Yunan tarafı da öyle. Ege'deki sorunlarda her iki ülkenin menfaatlerini düşünerekten uluslararası hukuka uygun belirli bir süreç içinde çözebiliriz diye düşünüyoruz.”

Yunan Bakan daveti kabul etti

Türkiye ile Yuunanistan arasında Avrupa’da olduğu gibi otuz yıl veya yüzyıl süren savaşlar hiç olmadığını bu nedenle Avrupa’nın başardığı şeylerin bu iki ülke için çok daha kolay şekilde başarılabileceğine inandığını aktaran Yılmaz, Yunan Bakanı Türkiye’ye davet ettiklerini ve Bakan Avramopulos’un da daveti kabul ettiğini açıkladı.