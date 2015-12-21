Brüksel'de terör operasyonu: 5 gözaltı



İlk baskın Molenbeek'teki bir apartmanın 6'ncı katına düzenlendi. İkinci baskın ise Laeken semtinde yapıldı. Operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin kardeş olduğu açıklandı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda herhangi bir silah ya da patlayıcı bulunmadığı belirtildi. Savcılık yetkililerinden yapılan açıklamada, operasyonun Paris saldırılarıyla bağlantılı olduğu, ancak saldırının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

'Salah Abdeslam üç polis kontrolünü atlattı'

Paris saldırısının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam, hakkında haftalar önce çıkarılan uluslararası yakalama emrine rağmen yakalanamadı. Belçikalı yetkililere göre 26 yaşındaki Salah Abdeslam, saldırının ardından bir otomobille Brüksel'e gitti. İddiaya göre Abdeslam, arkadaşlarının da yardımıyla toplam üç polis kontrolünü aşmayı başardı. Belçika'da olaya karıştığı gerekçesiyle 8 zanlı hakkında dava açıldı.

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı.