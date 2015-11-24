Brüksel'de terör alarmı sürüyor



Belçika Başbakanı Charles Michel, dün akşam yaptığı açıklamada Brüksel'de en yüksek seviye olan 4'üncü derecedeki terör alarmının bugün de geçerli olacağını açıkladı. Başbakan, Belçika Kriz Merkezi'nin katı güvenlik önlemlerinin uygulanmasına devam edilmesi kararı aldığını duyurdu. "Brüksel'de hala ciddi ve doğrudan bir terör tehdidi var" diyen Başbakan, bir saldırı düzenlenebileceğine dair elde somut bulgular olduğunu belirtti. Michel, Brüksellilerden kalabalığa girmemelerini, alışveriş merkezleri ve tren istasyonları gibi alanlardan uzak durmalarını istedi.

Paris saldırılarından bir hafta sonra Brüksel'de yetkililer cumartesi günü en yüksek derecede terör alarmı vermişti. Alarmın uzatılması sonucu anaokulları, okul ve üniversitelerin bugün de kapalı kalmasına karar verildi. Okulların çarşamba gününden itibaren "çok katı güvenlik önlemleri altında" yeniden açılması bekleniyor. Brüksel'de metronun da aşamalı olarak yeniden seferlerine başlaması planlanıyor. Ancak kentin sokaklarında polis ve askerlerin varlığını sürdüreceği belirtildi.

Abdeslam aranıyor

Öte yandan Paris saldırısının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam'ın yakalanabilmesi için operasyonlar sürüyor. Paris saldırılarını düzenleyenler arasında olduğu ve saldırılarda lojistik görev üstlendiği düşünülen 26 yaşındaki Fransa vatandaşı Abdeslam'ın Belçika'ya kaçtığı öne sürülmüş, bu nedenle Belçika'da pek çok adrese operasyon düzenlenmişti. Belçika'da dün 21 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak Abdeslam henüz yakalanamadı.

ABD'den uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı da küresel terör tehdidi bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşları için seyahat uyarılarını yeniledi. Bakanlık, Fransa, Türkiye, Mali ve Nijerya'daki saldırılara dikkat çekerek Amerikan vatandaşlarına kalabalık yerlerde ve toplu taşıma araçları kullanırken 'dikkatli olmaları' çağrısı yaptı.