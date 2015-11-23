Brüksel'de terör alarmı sürüyor

Brüksel Savcılığı, kentte düzenlenen terörle mücadele operasyonlarında 16 kişinin gözaltına alındığını, ancak hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Paris saldırısı şüphelilerinden Salah Abdeslam'ın gözaltına alınan kişiler arasında olmadığını bildirdi. Polisin 19 noktaya baskın düzenlendiği ancak yapılan arama sonucu ne silah ve ne de patlayıcı madde bulunduğu belirtildi. Paris saldırılarının ardından sık sık gündeme gelen Molenbeek semtinde ise bir silahlı çatışma yaşandığı ifade edildi.

Okullar ve üniversiteler kapalı

Kentte terör tehdidi nedeniyle hafta sonu en yüksek terör alarmı seviyesi ilan edilmiş, metro seferleri durdurulmuş, maçlar ve büyük organizasyonlar iptal edilmiş, halka evlerinden çıkmama uyarısı yapılmıştı. Belçika Başbakanı Charles Michel, tehdidin henüz ortadan kalkmadığını, bu nedenle kentte bugün de terör alarmının süreceğini açıkladı. AB'nin ve NATO'nun merkezlerinin bulunduğu Brüksel'de haftanın ilk iş gününde de metro seferlerinin yapılmayacağı, okulların ve üniversitelerin kapalı kalacağı bildirildi. Başbakan Charles Michel, söz konusu önlemleri pazar akşamı düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından kamuoyuna duyurdu.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre, kentte güvenlik önlemleri hiç şu anki kadar sıkı olmadı. Başbakan Michel, alarm durumunun devam edip etmeyeceğine günbegün karar verileceğini söyledi. "Durumu yarın öğleden sonra yeniden gözden geçireceğiz" diyen Başbakan, amaçlarının olabildiğince çabuk bir şekilde normal hayata dönmek olduğunu belirtti.

4'üncü derece terör alarmı durumuna geçilmesi, "ciddi ve doğrudan" bir terör tehdidinin mevcut olduğu anlamına geliyor. "Paris'teki gibi bir saldırı olmasından endişe ediyoruz" diyen Başbakan, alışveriş merkezleri, caddeleri ve toplu taşımanın olası hedefleri olabileceğini belirtti.

Brüksel'de mi saklanıyor?

Brüksel'de iki tehlikeli terör zanlısının bulunduğu tahmin ediliyor. Bu iki kişiden biri olan Salah Abdeslam, Paris saldırılarından bu yana aranıyor. Paris saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin kardeşi olan Abdeslam'ın Brüksel'in cihatçı mahallesi olarak bilinen Molenbeek semtinde yaşadığı biliniyordu. 13 Kasım gecesi Paris'te üç ayrı noktaya düzenlenen terör saldırılarının ardından zanlıların bir kısmının Molenbeek ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmış ve Brüksel'de hafta boyunca operasyonlar düzenlenmişti. Paris saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmiş, 350’den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.