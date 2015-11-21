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Dünya

Brüksel’de terör alarmı; güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkartıldı

Metrolar kapatıldı, halktan kalabalık alanlardan uzak durmaları istendi

21 Kasım 2015 14:59

Belçika’nın başkenti Brüksel’de terör tehdidi seviyesi en yüksek olan 4’e çıkarılırken, metrolar kapatıldı ve halktan kalabalık alanlardan uzak durmaları istendi.

Habertürk’ün haberine göre Belçika Tehdit Analiz Koordinasyon Merkezi'den yapılan açıklamada, "Son değerlendirmemiz üzerine, Merkez terör tehdidini Brüksel'de çok ciddi tehdit ifade eden en yüksek seviyeye olan 4'e çıkardı" denildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşlara konserler, büyük spor müsabakaları, istasyonlar, havaalanları ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık mekanlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Önlemler çerçevesinde başkentte tüm metro seferleri iptal edilirken, bazı hatlardaki tramvay seferleri de durduruldu. Durumun her gün yeniden analiz edileceği ifade edilerek, halktan uyarılara dikkat etmeleri istendi.

Brüksel dışındaki diğer yerlerde ise terör tehdidi seviyesi 3'te kaldı.

Belçika'da, Paris'teki terör saldırılarının ardından sık sık baskınlar gerçekleştirilmiş, 10'dan fazla kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan Hamza Attou and Muhammed Amri, Paris saldırılarının planlayıcısı Abdelhamid Abaaoud'a yardım etmekle suçlanırken, ismi açıklanmayan bir kişi hariç diğerleri serbest bırakılmıştı.

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