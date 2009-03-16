Brüksel'de Tamil gösterisi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen binlerce Tamil, Sri Lanka hükümetini protesto etti.



Sri Lanka hükümetini soykırım uygulamakla suçlayan göstericiler, AB ülkelerinden gözlemci göndermesini istedi.



Paris'te yaşayan Siva Ram adlı bir Tamil, "Ordu her gün 50 Tamil'i öldürüyor" derken, Almanya'dan gösteriye katılmak üzere gelen Suvitsan Sivapula, "Dünyaya ve Avrupa'ya Sri Lanka'daki soykırımın durdurulmasını söylemek istiyoruz" dedi.



Sri Lanka ordusu iki ay önce, ayrılıkçı Tamil gerillalarına karşı ülkenin kuzeydoğusunda geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.

