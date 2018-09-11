Brüksel'de sığınmacıların yüzde 94'ü sokakta kalıyor!

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin günler süren “sığınmacı pazarlıklarının”, ülkelerinden edilen milyonlarca insanın hayatını ilgilendirirken, son verilere göre AB başkenti olarak anılan Brüksel’deki uyuyacak yer bulamayan sığınmacıların toplam sığınmacı sayısına oranı yüzde 94’e ulaştı.

İngiltere merkezli Avrupa Mülteci Hakları’nın hazırladığı rapora göre Belçika’nın başkenti Brüksel’deki sığınmacıların yüzde 94’ü sokakta yatarken, yüzde 74’ünün ise temel gıdalara erişimi yeterli düzeyde değil.

Yaşamlarını sürdürmek için gerekli temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen sığınmacıların büyük bir çoğunluğu Londra’ya ya da başka bir adrese gitmek istiyor. Brüksel’e 175 kilometre mesafede bulunan Fransa’nın kuzeyindeki “Orman” olarak adlandırılan kamptan gelen sığınmacılar, Ekim 2016’da yetkililerin yıktığı kamptan kaçan 10 bin kişi içerisinden “şanslı” olanlar. Sığınmacıların pek çoğu hala “Orman”ın çevresindeki yerleşimlerde ve barınaklarda kalıyor.

Polisin kıyafetlerine ve eşyalarına dahi el koyduğunu aktaran sığınmacıların, şiddet ve tacize karşı savunmasız oldukları belirtiliyor. Mayıs 2018’de Belçika polisinin dur ihtarına uymayan sığınmacıları taşıyan kamyonete açılan ateş sonucunda 2 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetmişti.

Temmuz ayından Avusturya’da toplanan AB zirvesinin ana gündemini oluşturan “sığınmacı krizine” ilişkin konuyu vize serbesitesi olarak ele alan AB ülkeleri sığınmacıların Avrupa içerisinde yeniden dağıtımı hakkında bir anlaşmaya varmıştı.