Brüksel'de referandum kavgası sonrası 5 kişi gözaltında

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği önünde dün 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada, 6 kişinin yaralandığı, 5 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Brüksel Savcılığı Sözcüsü Pierre Geerinckx bu sabah yerel saatle 16:00 sıralarında yaşanan olaya ilişkin bilgi verdi.

Sözcüye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçileri ile karşıt görüşlü bir grup arasında kavga çıktı.

Demir çubuk ve bıçakla düzenlenen saldırı ile yumruklaşma sonucu yaralanan 6 kişi arasındaki bir kadın halen hastanede tedavi altında.

Savcılık sözcüsü, şu ana kadar gözaltına alınanların sorgusunun sürdüğünü söyledi. Olayın faillerinden birisinin ise yaralandığı için hastanede olduğu, tedavisinin ardından sorgulanacağı belirtildi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, oluşturulan kriz merkezinde gece boyunca gelişmeleri takip etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin iç sorunun Belçika'ya ihraç edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu" belirtildi.

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Türkiye kökenli seçmenler arasındaki gerilimin 16 Nisan'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği önünde toplanan 150-200 kişilik grup arasındaki gerilim gece boyunca devam etti. Taraflar zaman zaman birbirlerine taş atttı, sözlü saldırıda bulundu. Brüksel polisi iki grup arasında barikat oluşturarak gerilimi yatıştırmaya çalıştı.

Avrupa Hayır Platformu'ndan yapılan açıklamada ise, olayların kendilerini "Osmanlı Ocağı" olarak tanıtan AKP yanlısı grubun provokasyonu nedeniyle başladığı öne sürüldü.

Açıklamada, sandık görevlilerinin uyarılarına rağmen bu grubun "Hayır" yanlısı muhalif gruplara sözlü taciz ve tehditte bulunduğu belirtildi.

Flaman Televizyonu'nun haberinde ise olayların "AKP yanlılarının provokasyonu" nedeniyle çıktığı savunuldu.

Haberde, HDP ve diğer muhaliflerin şikayetine rağmen AKP yanlılarının, yüksek ses sistemi ile donatılmış bir minibüsle Türkiye Büyükelçiliği civarında "gürültülü kampanya" yapmaya devam ettiği bilgisine yer verildi.

AKP propaganda aracının, oy kullanmak için büyükelçiliğe gelen kişilere karşı kışkırtıcı bir tutum sergilediği öne sürüldü.

Brüksel Başkonsolosluğu ise yaşananlarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30 Mart Perşembe günü öğleden sonra Başkonsolosluğumuzda oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde devam ederken, başkonsolosluğumuza 100 metre mesafede bir grup vatandaşımız arasında çıkan arbede neticesinde yaralanmalar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu olaydan dört siyasi parti (AK Parti, MHP, CHP, HDP) temsilcimiz büyük üzüntü duymuş olup, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dilemektedirler. Yaralı vatandaşlarımıza ziyarette bulunulacaktır."