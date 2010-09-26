-BRÜKSEL'DE PATLAMA: 1'İ TÜRK 2 ÖLÜ BRÜKSEL (A.A) - 26.09.2010 - Brüksel'de Türkler ve Kuzey Afrikalıların yoğunlukta olduğu Schaerbeek semtinde gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen şiddetli patlamada, 3 bina enkaz yığınına döndü. Afyon Emirdağ nüfusuna kayıtlı Mürsel Köse (67) ile bir Japon'un öldüğü bildirildi. Kurtarma ekipleri, gece yarısı meydana gelen patlamanın yaşandığı evde bulunan ve bir süre önce Michel ismini alan Iğdır nüfusuna kayıtlı Mikail Şahin'e (48) de ulaşmaya çalışıyor. Schaerbeek Belediye Başkanı Cecile Jodogne, kilometrelerce uzaktan hissedilen şiddetli patlamada yaralanan 17 kişiden birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Görgü tanıklarına göre patlamada yerle bir olan 3'er katlı 3 eski binadan 2'si Köse ve Şahin ailelerine, diğeri de Kuzey Afrikalı komşularına ait. 2 ölü ve bir kayıp dışında 17 yaralının da yıkılan binalarda oturduğu belirtildi.