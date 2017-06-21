Brüksel'de patlama

Brüksel'deki ana tren garında, üzerindeki patlayıcıyla intihar saldırısı düzenlemeye çalıştığı iddia edilen bir kişi vuruldu.

Polis, şüpheli şahsın garda devriye gezen askerlerce "etkisiz hale getirildiğini" duyurdu. Olayda başka yaralanan ya da ölen olmadığı açıklandı.

Yetkililer, gardaki insanların panik içinde koşuşmasına neden olan olayın "kontrol altına alındığını" belirtti. Yaşanan olay sonrası hem ana tren garı, hem de yakındaki turistik meydan Grand Place boşaltıldı.

Belçika medyasında şüphelinin patlayıcı yüklü yelek giydiğine dair haberler yayımlandı. Görgü tanıkları da bu doğrultuda açıklamalarda bulundu.

Nicolas Van Herrewegen adlı bir görgü tanığı, şüphelinin "Allahüekber" diye bağırmasının ardından küçük çaplı bir patlama yaşandığını söyledi.

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dpa/AFP/Reuters,CÖ/BK