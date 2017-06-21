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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de patlama

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ana tren garında, intihar saldırganı olduğu öne sürülen bir kişi askerler tarafından vuruldu. Olayda küçük çaplı bir patlama da yaşandı.

21 Haziran 2017 02:02

Brüksel'deki ana tren garında, üzerindeki patlayıcıyla intihar saldırısı düzenlemeye çalıştığı iddia edilen bir kişi vuruldu.
Polis, şüpheli şahsın garda devriye gezen askerlerce "etkisiz hale getirildiğini" duyurdu. Olayda başka yaralanan ya da ölen olmadığı açıklandı.

Yetkililer, gardaki insanların panik içinde koşuşmasına neden olan olayın "kontrol altına alındığını" belirtti. Yaşanan olay sonrası hem ana tren garı, hem de yakındaki turistik meydan Grand Place boşaltıldı.

Belçika medyasında şüphelinin patlayıcı yüklü yelek giydiğine dair haberler yayımlandı. Görgü tanıkları da bu doğrultuda açıklamalarda bulundu.

Nicolas Van Herrewegen adlı bir görgü tanığı, şüphelinin "Allahüekber" diye bağırmasının ardından küçük çaplı bir patlama yaşandığını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe
dpa/AFP/Reuters,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BelçikaBrükselGrand PlaceVan HerrewegenDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/ReutersCÖ/BK

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