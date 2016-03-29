Brüksel'de Nazi selamı veren kalabalığa müdahale

Belçika polisi, Brüksel'de saldırılarda ölenlerin anıldığı meydana girip Nazi selamı verip olay çıkaran aşırı sağcı göstericileri tazyikli suyla dağıttı.

Grubun, Brüksel merkezindeki Place de la Bourse meydanına girip anmaya katılanlara sataştığı bildirildi.

Bazı medya kuruluşlarında grubun adının 'Terörizme karşı Faşistler' olduğu belirtiliyordu ancak BBC'nin Brüksel'den bildiren muhabiri Anna Holligan, grubun kendisini 'Terörizme karşı Gündelikçiler' olarak tanıttığını söyledi.

Siyah kıyafetli göstericilerin çoğu yüzlerini kar maskesiyle kapattı.

AFP haber ajansına konuşan Andres isimli gösterici ise "Biz futbol holiganlarıyız ve siyasetle işimiz yok. Kurbanlar için ve onlara saygımızı göstermek için buradayız" dedi.

AFP, yaklaşık 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Liston, "Daha sonra bir grup dazlak (aşırı sağcı) geldi, meydana doğru yürüdüler ve barış protestocularına sataştılar. Protestocular ve polisle didiştiler. Fişekler yaktılar, giderek çirkinleşiyordu" dedi.

Görgü tanığı şiddet olayı yaşanmadığın ancak, durumun giderek 'sertleşecekmiş gibi göründüğünü' ifade etti.

Belçika Başbakanı Charles Michel ve Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur, anmaya müdahale eden kalabalığın davranışlarını kınadı.

Belediye Başkanı Mayeur, "Olanlardan, bir grup eşkıyanın gelip anma alanında halkı provoke etmesinden dolayı çok üzgünüm" dedi.

Başbakan Michel de "Bourse meydanında protestocuların barışçıl bir anmayı bozmalarının çok yakışıksız olduğunu" dile getirdi.

Brüksel'de havaalanı ve metro istasyonunda geçen Salı düzenlenen saldırılarda en az 28 kişi öldü.

Pazar günü düzenlemesi planlanan "korkuya karşı yürüyüş" sloganlı eylem ise polisin soruşturma için kaynaklarını karartabileceği gerekçesiyle iptal edildi.

Belçika polisi soruşturmalar için 13 yere daha baskın düzenledi.

Belçika'da gözaltına alınan şüphelilerden biri Paris'teki saldırı düzenleme planı yapmakla suçlandı.

Diğer yandan Hollanda polisi de, Fransız polisinin talebi üzerine Pazar günü Rotterdam'da 32 yaşında bir Fransız vatandaşını gözaltına aldıklarını ve Fransa'da saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen kişinin Fransa'ya iade edileceğini duyurdu. Rotterdam'da üç kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız vatandaşı şüphelinin Paris'te Perşembe günü gözaltına alınan Reda Kriket ile bağlantılı olduğu ve Fransa'da saldırı hazırlığının 'son aşamalarında' olduğu iddia ediliyor.