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BBC Türkçe

Brüksel'de kritik AB zirvesi

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 lideri bugün Brexit müzakerelerini nasıl ele alacaklarını konuşacak. Toplantının bu kısmına İngiltere katılmayacak. Türkiye ile yapılan göçmen anlaşması ve Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci de masada olacak.

15 Aralık 2016 12:16

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 lideri, bugün Brüksel'de bir araya gelerek, İngiltere Başbakanı Theresa May olmadan Brexit müzakerelerinde nasıl bir tutum alacaklarını konuşacak.

Theresa May'in öğle saatlerinde İngiltere'ye dönmesi ve geri kalan 27 liderin akşam yemeği sırasında bu konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.

İngiltere başbakanlık ofisi, Theresa May'in yemeğe davet edilmediğini açıkladı.

Avrupa Konseyi zirvesinde 27 lider tarafından görüşülecek konulardan biri, 1.5 yıl sürmesi beklenen müzakere sürecini, AB adına kimin yürüteceği. Avrupa Komisyonu'nun eski komiseri Michel Barnier'in söz konusu müzakereleri yürütmesi bekleniyor.

İngiltere'nin de katılacağı toplantılarda liderler ayrıca Avrupa'ya kitlesel göçü kontrol altına almayı, Ukrayna ile ilişkileri, NATO ile işbirliğini ve ekonomik meseleleri de görüşecek.

Rusya'ya yönelik yaptırımların altı ay daha uzatılması bekleniyor, ancak yeni yaptırımların eklenmesi beklenmiyor.

Hollanda'nın bloke ettiği Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında 2014'te imzalanan ortaklık anlaşması da masada olacak.

Hollanda, anlaşmanın Ukrayna'nın AB üyeliğine yönelik ilk adım olmadığından ve Ukrayna'yı savunma garantisi vermediğinden emin olmak istiyor.

AB'nin Türkiye ile yaptığı mülteci anlaşması da gündeme alınacak. AB liderlerinin Türkiye'ye taahhütlerini tekrar etmesi bekleniyor, ancak Avusturya Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını istiyor.

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