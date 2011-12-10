-Brüksel'de Kongolular polisle çatıştı: 192 gözaltı BRÜKSEL (A.A) - 10.12.2011 - Brüksel'de dükkanları yağmalayan ve polisle çatışan 200'e yakın Kongolu tutuklandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde seçimleri Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın yüzde 49 oyla kazandığının açıklanması üzerine muhalif Etienne Tşisekedi'ye destek için siyahilerin yoğun yaşadığı Ixelles semtinin ana caddelerinde toplanan Kongolu gençlerin izinsiz gösterisine müdahale eden polis sert karşılık gördü. Molotof kokteylleri ve taşlarla güvenlik güçlerine saldıran protestocular park halindeki araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdi, camlarını kırdıkları çok sayıda dükkanı yağmaladı. Protestocular, gösteriye neden izin vermediğini anlatmaya çalışan Ixelles Belediye Başkan Vekili Bea Diallo'ya da saldırarak yaraladı. Tazyikli su ve köpeklerle eylemcilere müdahale eden polis uzun süre kontrolü sağlamakta zorlanırken, sabah saatlerine dek devam eden olaylarda gözaltına alınanların sayısı 192'ye ulaştı.